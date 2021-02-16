صحة كردستان تعلن تسجيل 138 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفايروس كورونا

2021/02/16 | 19:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، 138 إصابة جديدة وحالتي وفاة ، فيما أكدت شفاء 105 مصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الإصابات الجديدة توزعت بواقع، أربيل 50، السليمانية 46، دهوك 34، حلبجة 1، كرميان 7”. وأشارت الى “شفاء 105 …

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