2021/02/16 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الصحة: تعاقدنا على 16 مليون جرعة لقاح ستصل نهاية الشهر الحالي

وزير الصحة: العمليات المشتركة هي الجهة المخولة بمنح التصاريح

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