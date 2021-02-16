2021/02/16 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الصحة: امتحانات منتصف العام ستؤجل وحتى إشعار آخر

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