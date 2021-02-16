2021/02/16 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الناطق باسم مجلس الوزراء: وافق المجلس على استثمار 7 محطات كهربائية شمسية

وزير الصحة: السلالة المتحورة من كورونا سريعة الانتشار وقد تصيب فئة الأطفال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الناطق باسم مجلس الوزراء: وافق المجلس على استثمار 7 محطات كهربائية شمسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الناطق باسم مجلس الوزراء: وافق المجلس على استثمار 7 محطات كهربائية شمسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).