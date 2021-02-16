واشنطن: يجب مواجهة الميليشيات المدعومة إيرانيا في العراق

2021/02/16 | 19:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، الثلاثاء، على ضرورة مواجهة الميليشيات المدعومة إيرانيا في العراق، منددا بالهجمات التي استهدفت مدينة أربيل.

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