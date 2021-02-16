الديمقراطي الكردستاني يتهم فصيلا بتنفيذ الهجوم تحت عباءة الحشد الشعبي

2021/02/16 | 19:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني فصيلا وصفه “بالمختل” بالوقوف وراء تنفيذ الهجوم الذي طال مطار أربيل تحت عباءة وإمكانيات الحشد الشعبي على حد قوله.

وحذر الحزب في بيان من أن مواصلة هذا النوع من التعامل مع إقليم كردستان عموما وأربيل خاصة، ستتمخض عنه نتائج لا تُحمد عقباها كما أن هذه الأعمال الإرهابية ستغرق العراق في المزيد من عدم الاستقرار والفوضى والتوتر، بحسب البيان.

وطالب البيان الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي بالإسراع في إجراء التحقيق وإنزال العقوبات على المسؤولين عن الهجوم وفقا للقانون، محذرا من التهاون مع هكذا هجمات واغراق العراق بالمزيد من اللا استقرار والفوضى.

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