الكاظمي يؤكد أهمية تطوير التعاون مع حلف الناتو

2021/02/16 | 20:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبيرغ.وذكر المكتب الاعلامي في بيان انه “تم خلال الاتصال بحث التعاون المشترك بين العراق وحلف الناتو وسبل تعزيزه، ولاسيما ما يخص تقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية في مجالات التدريب، والمشورة، والتعاون الاستخباري، على وفق أولويات وتوجيهات الحكومة العراقية وبما يحفظ سيادة العراق”.وأكد الكاظمي على “أهمية تطوير التعاون مع حلف الناتو، في ظل مواصلة القوات الأمنية العراقية بعملياتها العسكرية في مواجهة الإرهاب، وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية”.من جانبه أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ “بخطوات الحكومة […]

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