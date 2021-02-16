التربية تحسم الجدل بشأن دوام يومي الاربعاء والخميس

2021/02/16 | 20:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اكدت وزارة التربية ان يومي غد الاربعاء والخميس، دوام رسمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في تصريح صحفي، ان “يومي الأربعاء والخميس يعدان دواماً رسمياً”، مشيرا الى ان “التعليق الحضوري الذي اقرته وزارة الصحة يبدأ من يوم السبت المقبل في جميع المراحل الدراسية”.

وأكد وزير الصحة، حسن التميمي، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية بشأن موعد الامتحانات للمراحل الابتدائية والمتوسطة الإعدادية يقضي بتأجيلها إلى اشعار أخر فيما اشار الى ان الدوام سيعلق بعد الخميس المقبل,

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