2021/02/16 | 20:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الاهلية وايقاف كافة الامتحانات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الاهلية وايقاف كافة الامتحانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).