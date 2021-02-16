2021/02/16 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد وزير الدفاع الامريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء (16 شباط 2021)، ان بلاده ملتزمة بدعم جهود العراقيين في الدفاع عن سيادته.وقال أوستن في اتصال هاتفي، مع نظيره العراقي جمعة عناد، "ملتزمون بدعم جهود العراقيين في الدفاع عن السيادة".

ووجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بالتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف ‏وراء قصف مطار اربيل ‎.‎وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، ان "القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع ‏الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على ‏مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين ، مما ادى الى اصابة عدد من الأشخاص‎".‎وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، بياناً عقب القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل‎.‎وقالت الوزارة في بيان، إنه "في الساعة التاسعة والنصف من مساء الاثنين تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب ‏مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من ‏الجرحى‎".



‎وأضافت إن "الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد‎".‎

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بدعم جهود العراقيين في الدفاع عن السيادة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بدعم جهود العراقيين في الدفاع عن السيادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).