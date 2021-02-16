بعد تصريح وزير الصحة.. نائب يتحدث عن خيار محتمل بشأن مصير العام الدراسي

2021/02/16 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رجح عضو لجنة التربية النيابية، عباس الزاملي، الثلاثاء (16 شباط 2021)، تعليق دوام المدارس والجامعات لهذا العام، في حال انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا، وتسجيل عدد كبير من الإصابات.

وقبل هذا التصريح أكد وزير الصحة حسن التميمي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن الحكومة تعليق الدوام الحضوري للطلبة وبضمنها الامتحانات للابتدائية والمتوسطة والاعدادية والجامعات والكليات باستثناء المراحل الأخيرة لكلية الطب.

وقال الزاملي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت التوجه نحو التعليم الإلكتروني لمدة أسبوعين بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وإجراء امتحانات نصف السنة حضوريا".

وأضاف أنه "بعد الاعلان عن تسجيل عدد من الإصابات بالسلالة المتحورة للجائحة، التوجه سيكون نحو اكمال العام الدراسي إلكترونيا وفي حال عدم توفر القدرة على ذلك من المتوقع تعليق دوام المدارس والجامعات للعام الحالي، حفاظا على حياة الاساتذة والطلبة".

وكان وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، قد أعلن يوم أمس، وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى العراق.

وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "الفحوص المختبرية للسلالة المتحورة، أظهرت تسجيل عدد من الإصابات بها في البلاد ونسبة الإصابات بين الأطفال مقلقة".

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