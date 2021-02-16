الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الامين العام لحلف الناتو

2021/02/16 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الامين العام لحلف شمال الاطلسي / الناتو/ ينس ستولتنبيرغ.واكد الكاظمي خلال الاتصال:" اهمية تطوير التعاون مع حلف الناتو، في ظل مواصلة القوات الامنية العراقية عملياتها العسكرية في مواجهة الارهاب، وملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية"./ انتهى9

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