العراق يقدم طلبا لاستضافة مجموعته في التصفيات المزدوجة لكأس العالم ونهائيات امم آسيا

2021/02/16 | 20:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / تقدمت الهيئة التطبيعية بطلبٍ رسمي الى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستضافة مجموعة منتخبنا الوطني ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2022 ، ونهائيات أمم آسيا المقبلة .وقالَ رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان : ان العراق تقدم بطلب رسمي لإستضافة مجموعة منتخبنا الوطني الى جانب البحرين وإيران اللتين تقدمتا بطلب لإستضافة المجموعة أيضا ".واشار بنيان الى: " ان ملف العراق للاستضافة اشتمل على أن تكون ملاعب البصرة بالتحديد مسرحا للمباريات، وننتظر قرار الاتحاد الآسيوي الذي من المؤمل أن يفاضل بين الدول التي تقدمت بطلب الاستضافة ".ويتصدر منتخبنا الوطني المجموعة برصيد 11 نقطة في مجموعته التي تضم منتخبات "ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا".وتبقت له ثلاث مباريات في مجموعته أمام إيران وهونغ كونغ وكمبوديا./انتهى

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