2021/02/16 | 20:19 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الدفاع الأميركي لويد ج.



أوستن يدين القصف الصاروخي على أربيل

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