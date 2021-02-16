العراق والناتو يبحثان التعاون المشترك وسبل تعزيزه

2021/02/16 | 20:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ، التعاون المشترك بين العراق وحلف الناتو وسبل تعزيزه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ”، مبينا انه “تم خلال الاتصال بحث التعاون المشترك بين العراق وحلف الناتو وسبل تعزيزه، ولاسيما ما يخص تقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية في مجالات التدريب، والمشورة، والتعاون الاستخباري، على وفق أولويات وتوجيهات الحكومة العراقية وبما يحفظ سيادة العراق”.

وأكد الكاظمي على “أهمية تطوير التعاون مع حلف الناتو، في ظل مواصلة القوات الأمنية العراقية بعملياتها العسكرية في مواجهة الإرهاب، وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية”.

من جانبه أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ “بخطوات الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب”، مؤكداً “مواصلة دعم حلف الناتو للعراق في جهود ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وعبر ستولتنبيرغ عن إعجاب دول (الناتو) بخطوات الحكومة في التزامها بالنهج الإصلاحي الذي اعتمدته، ومضت بتنفيذه للنهوض بواقع البلاد”.

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