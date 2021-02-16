صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات المسجلة اليوم بـ كورونا

2021/02/16 | 20:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 507 موزعة كالآتي :

أبو دشير —————–6

ابوغريب —————–14

الإسكان——————2

الاعلام——————29

البياع——————-15

التاجي——————18

التراث——————-2

الحارثية—————–1

الحرية——————38

الخطيب —————–2

الدورة ——————27

الدولعي—————–4

السيدية —————–19

الشالجيه —————-1

الشرطة الرابعة————1

الشعلة —————–43

الصالحية—————-2

الطارمية—————-19

الطوبجي —————-1

العامرية—————-23

العطيفية —————-7

العلاوي—————–1

الغزالية—————-24

القادسية—————-2

الكاظمية—————60

المحمودية————–9

المشاهدة—————5

المعالف—————-2

المنصور —————-18

الوشاش—————–5

اليرموك—————–3

اليوسفية—————–1

جكوك——————5

حي الجامعة————–7

حي الجهاد————–34

حي الخضراء————–8

حي العامل—————15

حي العدل —————-13

حي الفرات—————-4

سبع البور —————–5

سويب——————–1

سكنة جانب الرصافة ——–11

الشفاء: 370

الوفيات: 1

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