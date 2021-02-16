الناتو يتحدث للكاظمي عن مكافحة الإرهاب

2021/02/16 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الثلاثاء، دعم العراق في جهود ملاحقة التنظيمات الإرهابية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن الأخير “تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ”.وأضاف، “تم خلال الاتصال بحث التعاون المشترك […]

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