انطلاق فعاليات ملتقى الفن والسلام الثاني في كفري

2021/02/16 | 20:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات ملتقى الفن والسلام بدورته الثانية في مدينة كفري اليوم الثلاثاء 16/2/2021، بحضور المشرف على ادارة كرميان ومسؤولين حزبيين وحكوميين وعدد من الفنانين والمثقفين، ومن المقرر ان تستمر الفعاليات ثلاثة ايام.

وقال المشرف على الملتقى هونر فخر الدين في كلمة له، ان مدينة كفري تتميز بامكاناتها الفنية والثقافية الكبيرة واقامة هذا الملتقى لاظهار وتطوير تلك الامكانات.

من جانبه قال المشرف على ادارة كرميان جلال نوري خلال كلمة له، نحن سعداء على احتضان كفري للمرة الثانية فعاليات كبيرة وقيمة على مستوى العراق، ولهذا بُعد ومعنى عميق وتظهر بان كفري مدينة حية واصيلة بالفن والفنانين.

واضاف، ان مدينة كفري مدينة للتعايش المشترك وتعدد الالوان والسلام والتسامح والقيم الاجتماعية.

من جهته، القى كاردين مولودخ كلمة ممثل منظمة المانية خلال الملتقى، اشار فيها الى ان مدينة كفري واهالي كرميان تعرضوا في السابق لكوارث كبيرة، في الحرب ضد النظام البعثي وعمليات الانفال وفي الحرب ضد داعش، لذلك فان اقامة هكذا ملتقى وفعالية فنية مهم لهذه المدينة.

وستعرض خلال ايام الملتقى عدد من المسرحيات والافلام السينمائية والدبكات الفنية.

PUKmedia تصوير: كاوه جاسم/كفري

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