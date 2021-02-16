الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام لأول مرة في 4 جلسات

2021/02/16 | 20:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، لأول مرة في 4 جلسات متتالية، بعد بيانات اقتصادية.

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