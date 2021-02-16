"مايكرو ستراتيجي" تعتزم اقتراض 600مليون دولار لشراء المزيد من البيتكوين

2021/02/16 | 20:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت شركة "مايكرو ستراتيجي" الداعمة لعملة البيتكوين إنها ستقترض 600 مليون دولار لشراء المزيد من العملة المشفرة.

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