نائب يدعو لتشكيل خلية ازمة “غذائية” لمواجهة تداعيات الحظر

2021/02/16 | 20:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..دعا عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب مضر الكروي، الثلاثاء، الى تشكيل خلية ازمة غذائية في كل محافظات البلاد.وقال الكروي لـوكالة /المعلومة/، ان “فرض حظر الشامل والجزئي بات امرا واقعيا بعد قرارات مجلس الوزراء اليوم والذي حدد الاليات والتوقيتات الزمنية لمواجهة تصاعد وتيرة لاصابات بفيروس كورونا في الايام الماضية”.واضاف، ان “اكثر من 30% من العراقيين يحاصرهم الفقر والعوز المادي وفرض الحظر سواء اكان شاملا او جزيئا صعب جدا لان الامر يحتاج الى مقومات ميدانية خاصة توفير مفردات البطاقة التموينية”، داعيا الى “تشكيل خلية ازمة حكومية في وزارة التجارة لايصال المفردات لتقليل الاعباء على كاهل الفقراء والبسطاء”.واشار الى ان “الضغط على المواطن في ملف الحظر والاجراءات الوقائية دون توفير ابسط مقومات العيش امر صعب وعلى الحكومة ان تؤدي واجباتها تجاه الشعب الذي يعاني حاليا من ازمات متعاقبة مالية واقتصادية والان صحية”.وكانت الحكومة قررت فرض حظر شامل وجزئي بعد تصاعد وتيرة الاصابات بفيروس كورونا مؤخرا.



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