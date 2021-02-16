الصحة تحسم مصير دوام الطلبة والامتحانات

2021/02/16 | 20:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن وزير الصحة والبيئة، محمد حسن التميمي، الثلاثاء، تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الاهلية وايقاف الامتحانات كافة.

وقال التميمي خلال المؤتمر الاسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، (16 شباط 2021)، ان "مجلس الوزراء قرر تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الاهلية وايقاف كافة الامتحانات".

وبين، ان "مجلس الوزراء أكد على تعليق الدوام الحضوري للطلبة وبضمنها الامتحانات للابتدائية والمتوسطة والاعدادية والجامعات باستثناء المراحل الاخيرة لكلية الطب".

وتابع، "اتفقنا مع وزارة التربية لتحديد موعد امتحانات المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية".

وأضاف التميمي، "لاحظنا ازدياد إصابات كورونا في الكرخ والنجف وكربلاء"، مشيرا إلى فرض "غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين بحق مقيمي المناسبات والتجمعات البشرية"، موضحا ان "السلالة الجديدة من كورونا تصيب الأطفال".

وأكمل التميمي، ان "مجلس الوزراء خول وزارة الصحة للتعاقد مع الشركات العالمية المنتجة للقاح كورونا، كما وافق مجلس الوزراء على منح وزارة الصحة تخصيصات مالية لاستحداث (22) مركزا متخصصا بالعناية المركزة لحديثي الولادة تمول من البنك الدولي"، لافتا الى ان "هذه الموافقة تمت بناء على ماطرحه في اجتماع مجلس الوزراء".

واردف، ان "مجلس الوزراء وافق على دعم وزارة الصحة بـ100 مليون دولار من البنك الدولي، كما تمت الموافقة ايضا على قيام وزارة الصناعة بتزويد وزارة الصحة بـ (300) سيارة اسعاف تمول من البنك الدولي، فضلا عن تخصيص 100 مليون دولار من البنك الدولي لتوفير الفحوصات المختبرية والادوية والمستلزمات الخاصة بمجابهة جائحة كورونا".

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