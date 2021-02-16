الحشد الشعبي يصدر 6 قرارات عاجلة لمنتسبيه (وثائق)

2021/02/16 | 20:20 - المصدر: NRT عربية

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صورة ارشيفية

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منذ 34 دقیقة

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اصدرت المديرية العامة للأمن والانضباط، التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، ستة قرارات بشأن أوقات الحظر ودوام منتسبيها، مشيرة إلى ان المخالف يتحمل كافة الاجراءات "الصارمة" من سحب الباج والتوقيف وغيرها.

وقالت المديرية في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (16 شباط 2021)، ان "مقررات اجتماع العمليات المشتركة لكافة القطعات الامنية والعسكرية:-

اولا: يبدأ الحظر الكلي يوم الخميس ساعة 8 مساء وينتهي يوم الاثنين ساعة 5 صباحا.

ثانيا: يبدأ الحظر الجزئي من يوم الاثنين الى يوم الخميس من ساعة الثامنة مساء الى الساعة 5 صباحا من كل اسبوع.

ثالثا: يكون دوام منتسبي الحشد الشعبي في المقرات والمديريات بنسبة 50 ‎%‎ ماعدا قواطع العمليات مع الالتزام بلبس الكمامة والاجراءات الوقائية.

رابعا: يسمح للارتال العسكرية بالمرور وممارسة واجباتهم العسكرية والامنية وكذلك تبديل وجبات القطعات العسكرية.

ويشترط الزي الرسمي والآليات الحكومية او العسكرية (اي يسمح لافراد الحشد الشعبي التنقل عبر السيطرات لاداء واجباتهم شرط الزي الرسمي والعجلة الحكومية او العسكرية).

خامسا: يسمح لمنتسبي الحشد الشعبي المرور عبر السيطرات للوصول الى محل عملهم من الساعة الخامسة صباحا الى الساعة 12 ظهرا في ايام الحظر الكلي.



ولا يسمح لهم بالمرور بعد الساعة 12 ظهرا وسيتم سحب باج المخالفين وتوقيفهم ومعاقبتهم.

سادسا: لايسمح لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي المرور عبر السيطرات بدون عمل رسمي وكذلك لا يسمح نقل العوائل والاشخاص بدون عمل رسمي.

ويتحمل المخالفين كافة الاجراءات الصارمة من سحب الباج والتوقيف وغيرها".

واختتم البيان بالقول "راجين من الجميع الالتزام والانضباط لاعطاء صورة مشرقة عن هيئة الحشد الشعبي".

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