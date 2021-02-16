الحشد الشعبي يضاعف من انتاجه للاوكسجين الطبي بعد زيادة الاصابات بكورونا

2021/02/16 | 20:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء

أعلنت معمل الاوكسجين الطبي التابع لمنظومة قادة النصر لانتاج الغازات الطبية في كربلاء مضاعفة انتاجها بالتزامن مع تصاعد اعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم المعمل احمد المدني لـ /المعلومة/، ان “معمل اوكسجين منظومة قادة النصر ضاعف من انتاجه بعد تصاعد الاصابات بفيروس كورونا، على الرغم من تواصل العمل في المعمل للشهر التاسع على التوالي وفق آلية عملية تضمن إستفادة جميع المواطنين منها وعلى مدار الأربعة والعشرين ساعة”.

واضاف المدني ان “معمل اوكسجين كربلاء تصدر جدول الإنتاج بواقع أكثر من ٢٥٠٠ إسطوانة خلال عشرة ايام وزعت على المواطنين والمؤسسات الصحية”.انتهى ٢٥ش

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