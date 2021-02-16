العراق في طريقه لتحويل “الضوء” إلى طاقة كهربائية بنحو غيغا واط.. 7 محطات قيد العمل

2021/02/16 | 20:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت الهيأة الوطنية للاستثمار، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على إحالة سبع محطات تعمل بالطاقة الشمسية للاستثمار في أربع محافظات عراقية، فيما كشفت عن طاقتها الإنتاجية التي تقارب الالف ميغا واط.

وقالت رئيس الهيأة الوطنية للاستثمار سها النجار في تصريح صحفي، إن “مجلس الوزراء وافق على احالة سبع محطات تعمل بالطاقة الشمسية للاستثمار وذلك في محافظات المثنى وواسط وكربلاء وبابل”.

وأضافت النجار، أن “مجموع طاقة تلك المحطات يبلغ 750 ميغا واط”، لافتة إلى أن “هذه الخطوة من شأنها الاسهام بتوفير الطاقة الكهربائية النظيفة وتقلل الضغط على محطات الطاقة التي تعمل بالوسائل الاخرى لاسيما خلال فصل الصيف المقبل”.

ويستورد العراق 7 الاف ميغا واط من ايران لسد النقص الحاصل في طاقته الانتاجية الكهربائية.

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