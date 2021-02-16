2021/02/16 | 20:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني من داخل قاعدة “عين الأسد” الجوية بمحافظة الانبار غربي العراق، اليوم الثلاثاء، بقيام القوات الأمريكية المتواجدة في القاعدة باتخاذ إجراءات أمنية مكثفة تمثلت باستطلاع ومراقبة محيط القاعدة.وتأتي هذه التحركات بعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف أربيل وقاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي بجوار المطار، ما تسبب بمقتل مدني وإصابة 9 آخرين بينهم جندي أمريكي.وقال المصدر، إن “الإجراءات الأمنية التي اتخذتها القوات الأمريكية غربي الانبار، تمثلت بعملية استطلاع جوي مكثف في سماء المناطق القريبة من القاعدة، ورفع منطاد مراقبة بالجزء الجنوبي من القاعدة المحاذي لنهر الفرات مع تسيير دوريات للجيش العراقي”.وأضاف المصدر قائلاً، إن “القوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد هجوم أربيل..



القوات الأمريكية تشدد إجراءاتها في “عين الأسد” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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