2021/02/16 | 20:39 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدمت الهيأة التطبيعية بطلبٍ رسمي الى الاتحاد الآسيوي لإستضافة مجموعة منتخبنا الوطني ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2022 ، ونهائيات أمم آسيا المقبلة .

وقالَ رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان : ان العراق تقدم بطلب رسمي لإستضافة مجموعة منتخبنا الوطني الى جانب البحرين وإيران اللتين تقدمتا بطلب لإستضافة المجموعة أيضا .

وأشار َ بنيان الى: ان ملف العراق للاستضافة اشتمل على أن تكون ملاعب البصرة بالتحديد مسرحا للمباريات، وننتظر قرار الاتحاد الآسيوي الذي من المؤمل أن يفاضل بين الدول التي تقدمت بطلب الاستضافة .

ويتصدر منتخبنا الوطني المجموعة برصيد 11 نقطة في مجموعته التي تضم منتخبات “ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا”.

ومن الجدير بالذكر ان منتخبنا الوطني تبقت له ثلاث مباريات في مجموعته أمام إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يقدمُ طلباً لإستضافة مجموعته في تصفيات كأس العالم 7 SKY TV.

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