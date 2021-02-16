الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً من أدنى مستوى في 3 أسابيع

2021/02/16 | 20:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي عالمياً خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ليتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع.

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