قتلى بإعصار عنيف ضرب ولاية أميركية

2021/02/16 | 20:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 10 آخرين، الاثنين، بعدما اجتاح إعصار محلي، مقاطعة برونزويك في ولاية نورث كارولينا.

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