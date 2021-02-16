4 تريليون دينار “خصيصًا” لفئة معينة في موازنة 2021

2021/02/16 | 20:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن 4 تريليونات دينار هي تخصيصات الحماية الاجتماعية والعاطلين عن العمل في الموازنة.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في بيان إنه “للاسف هنالك من يصرح بدون أن يدقق معلوماته بشكل صحيح، تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء والعاطلين عن العمل في موازنة 2021 هي 4000 مليار أي 4 تريليونات دينار”.

وأضاف، أن “مشروع الموازنة تضمن مشاريع استراتيجية كثيرة، منها ميناء الفاو الكبير، ومشاريع مصاف نفطية، ومحطات كهرباء جديدة، وتطوير مداخل بغداد، وتخصيصات الى لجنة اعمار مدينتي الصدر والشعلة، وطريق كركوك – بغداد وغيرها الكثير”.

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