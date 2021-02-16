2021/02/16 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قررت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء ، رسميا ، استبعاد حركة "أنصار الله" اليمنية(الحوثيين) من قائمة التنظيمات الإرهابية.وبحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية فان "وزارة الخارجية الأمريكية ألغت اليوم، إدراج أنصار الله في قوائم العقوبات، ونتيجة لذلك لم تعد أنصار الله محظورة بموجب قواعد فرض العقوبات المتعلقة بالإرهاب العالمي، وقواعد العقوبات ضد المنظمات الإرهابية، أو قرار رئيس الجمهورية رقم 13224 بالتوافق مع التعديلات".وأضافت وزارة الخزانة أنه "من الآن فصاعدًا، يتعين على الأفراد والكيانات القانونية الأمريكية عدم الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية للدخول في معاملات أو إجراء أعمال تجارية مع جماعة أنصار الله ، ما لم يكن هناك أشخاص أو أنشطة أخرى خاضعة للعقوبات.وفي وقت سابق خلال جلسة استماع، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه يشعر بالقلق إزاء قرار إضافة "الحوثيين" إلى قائمة المنظمات الإرهابية.وأعلن عن خطط لاقتراح حذفها من القائمة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعلن رسميا رفع "الحوثيين" من قائمة الارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعلن رسميا رفع "الحوثيين" من قائمة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).