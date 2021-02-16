التربية : تعليق الدوام الحضوري في المدارس يبدأ السبت المقبل

2021/02/16 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت وزارة التربية ان يومي الاربعاء والخميس يعدان "دواماً رسمياً" ، مبينة :" ان تعليق الدوام الحضوري في المدارس يبدأ يوم السبت المقبل "./انتهى9

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