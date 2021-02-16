رغد صدام حسين تكشف لـ العربية القصة الكاملة لصعود زوجها حتى مقتله

2021/02/16 | 20:47 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، اليوم الثلاثاء، القصة الكاملة لصعود زوجها حسين كامل حتى أصبح الرجل الثاني في نظام والدها حتى هروبه ثم مقتله بعد عودته للعراق.

وتواصل رغد صدام حسين سرد ذكرياتها في اللقاء الحصري مع قناة "العربية"، وتتطرق في الحلقة الثانية إلى ذكرياتها مع حرب إيران التي تزامنت مع زواجها من حسين كامل.

وفي الجزء الثاني من السلسلة، تحدثت رغد عن الظروف التي أحاطت بزواجها من حسين كامل، وموقف والدها منه، وكيف صعد نجمه ليصبح الرجل الثاني في العراق.

كما تطرقت إلى ظروف انشقاق زوجها على والدها وذهابه إلى الأردن، ثم العودة إلى العراق.

وتكشف رغد تفاصيل جديدة حول عملية الاغتيال وعما إذا كان شقيقها عدي له دور في عملية القتل، فضلا عن دور والدها صدام حسين.

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة الحلقات الخاصة مع رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، تبث على قناة "العربية" و"الحدث" و"شاهد vip".

وكانت رغد عبرت عن قلقها الشديد من "تقسيم العراق" أو تحوله لدولة فيدرالية، قائلة "لا أتمنى أن أرى هذا اليوم في بلادي".

وقالت في الجزء الأول الذي عرض الاثنين من سلسلة حصرية مع "العربية"، إن موضوع "تقسيم العراق أصبح أحد الخيارات المطروحة على الساحة السياسية"، مشددة على "أن لكل مرحلة متطلباتها إلا تقسيم الوطن".

وأكدت رغد ابنة صدام حسين، أن التدخل الإيراني في المنطقة سافر، مشيرة إلى أن "الإيرانيين استباحوا العراق بعد غياب السلطة الحقيقية".

كما اعتبرت أن وقت حكم صدام حسين كان وقت عز للعراق، لكنها أقرت أيضا أنه كان يتم التعامل بقسوة في حالات معينة.

وقالت إنه "عندما يكون رئيسك صدام حسين عليك أن تختار بين الرخاء والحرية".

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