2021/02/16 | 20:51 - المصدر: فرانس 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان - هجوم أربيل : الرسالة لمن؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في حدث اليوم نتحدث عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل في إقليم كردستان شمال العراق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان - هجوم أربيل : الرسالة لمن؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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