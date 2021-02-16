2021/02/16 | 20:51 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في حدث اليوم نتحدث عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل في إقليم كردستان شمال العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان - هجوم أربيل : الرسالة لمن؟) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان - هجوم أربيل : الرسالة لمن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).