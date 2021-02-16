وفاة اول طفل عراقي بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا بالنجف الاشرف

2021/02/16 | 20:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مقرر خلية الأزمة النيابية وعضو

لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد

الموسوي، الثلاثاء، عن أول حالة وفاة

بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا.





وقال الموسوي خلال استضافته في برنامج

"هامش" اليوم (16 شباط 202

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