العتبة الحسينية المقدسة تحصل على تصنيف دولي كأفضل مؤسسة في مجال التحقيق والتأليف والبحث والدراسات (صور)

2021/02/16 | 20:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة انها حصلت على تصنيف دولي كأفضل

مؤسسة في مجال التحقيق والتأليف والبحث

والدراسات بعد مشاركتها في المؤتمر

السنوي الـ (22) لكتّاب الحوزة العلمية

الذي عُقد في م

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