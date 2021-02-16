2021/02/16 | 21:03 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبيرغ التعاون المشترك بين العراق وحلف الناتو وسبل تعزيزه

الكاظمي وستولتنبيرغ بحثا ما يخص تقديم الدعم للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري على وفق أولويات وتوجيهات الحكومة العراقيةوبما يحفظ سيادة العراق

الكاظمي أكد أهمية تطوير التعاون مع حلف الناتو في ظل مواصلة القوات الأمنية العراقية بعملياتها العسكرية في مواجهة الإرهاب وملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ أشاد بخطوات الحكومة العراقية في مجال مكافحة الإرهاب

ستولتنبيرغ أكد مواصلة دعم الناتو للعراق في جهود ملاحقة التنظيمات الإرهابية

ستولتنبيرغ يعبر عن إعجاب دول الناتو بخطوات الحكومة في التزامها بالنهج الإصلاحي الذي اعتمدته ومضت بتنفيذه للنهوض بواقع البلاد

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