نظام الأسد يثير غضب إيزيديي سوريا بتعميم

2021/02/16 | 21:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة استياء وغضب تشهدها أوساط الإيزيديين السوريين، على خلفية تعميم أصدرته وزارة العدل في حكومة النظام السوري، وتداوله نشطاء وحقوقيون، تضمن وفق ما اعتبروه تدخلا في الديانة التي ولدوا عليها، وخطوة تضيع حقوقهم القانونية والقضائية.

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