التربية تنوه بشأن تعليق الدوام الحضوري

2021/02/16 | 21:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، ان يومي الأربعاء والخميس يعدان "دواما رسميا"، مشيرة إلى ان التعليق الحضوري يبدأ من يوم السبت المقبل في المدارس.

وأضافت الوزارة في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (16 شباط 2021)، انه "سيكون هناك اجتماع مرتقب لوزير التربية مع هيئة الرأي، حول الية وموعد الامتحانات للطلبة في جميع المراحل الدراسية وكذلك طلبة الامتحانات (الخارجي) وحسب مخرجات اجتماع مجلس الوزارء وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الصحة والبيئة، محمد حسن التميمي، تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الاهلية وايقاف الامتحانات كافة.

وقال التميمي خلال المؤتمر الاسبوعي لمجلس الوزراء، ان "مجلس الوزراء قرر تعليق الدوام الحضوري للكليات والمدارس الاهلية وايقاف كافة الامتحانات".

وبين، ان "مجلس الوزراء أكد على تعليق الدوام الحضوري للطلبة وبضمنها الامتحانات للابتدائية والمتوسطة والاعدادية والجامعات باستثناء المراحل الاخيرة لكلية الطب".

وتابع، "اتفقنا مع وزارة التربية لتحديد موعد امتحانات المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية".

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