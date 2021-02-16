كربلاء:اصلاح جهاز المفراس الثاني في مستشفى الهندية العام وتخصيصه للمصابين بكورونا

2021/02/16 | 21:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائمقام قضاء الهندية في كربلاء ان

الكوادر الهندسية والفنية في مستشفى

الهندية العام تقوم باصلاح جهاز مفراس

كان عاطلا وتم تخصيصه في تشخيص الاصابة

بفايروس كورونا لاهالي القضاء

واوضح منتظر الشافعي لو

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