2021/02/16 | 21:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت وزارة الصحة، الثلاثاء، انه سيتم فرض حظر شامل للجوال في حال تسجيل إصابات بالآلاف، فيما توقعت زيادة في عدد الإصابات اليومية أكثر من الموجة الأولى.وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح للقناة الرسمية، “اننا رصدنا تزايد في حجم الاصابات بكورونا الى خمسة اضعاف”، مبينا “اننا لاحظنا عدم التزام بالإجراءات الوقائية في المدارس الأهلية”.واضاف ان “إجراءات اللجنة العليا قد يتم تمديدها في حال استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا”، متوقعا “زيادة في عدد الإصابات اليومية أكثر من الموجة الأولى”.واكد التميمي انه “في حال انخفاض الإصابات يمكن رفع القيود التي فرضت”، مشيرا الى انه “سيتم فرض حظر شاملا للتجوال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التميمي: إجراءات اللجنة العليا قد يتم تمديدها في حال استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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