إبن خلدون الصائغ الأول لقانوني القيمة وفائض القيمة 1-5 - حسين علوان حسين

2021/02/16 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين من المعلوم للمطلعين على الأدبيات الماركسية أن قانون فائض القيمة يمثل حجر الزاوية في الكشف عن الطبيعة الاستغلالية للنظام الرأسمالي المُنْبَني أولاً و آخراً على سرقة الطبقة البرجوازية - المحتكرة لوسائل الانتاج الاجتماعية لنفسها - لقوة عمل البروليتاريا عبر تشغيلها لساعات عمل اضافية مستمرة و متجددة غير مدفوعة الأجر تصب أقيامها التبادلية في جيوب الرأسماليين ظلما و عدواناً .



كل رأسمال العالم ليس هو سوى ......





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