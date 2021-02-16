البيت الأبيض: نحتفظ بحق الرد على هجوم أربيل في الوقت الذي نختاره

2021/02/16 | 21:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض الأميركي، الثلاثاء، إن واشنطن تدرس حيثيات هجوم أربيل الذي أدى إلى مقتل متعاقد وإصابة عدد من قوات التحالف، مؤكدا أن "الإدارة تحتفظ بحق الرد على الهجوم بالطريقة والوقت الذين تختارهما".

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