استشهاد مسن وحفيده بهجوم في ديالى

2021/02/16 | 21:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مدير ناحية الوجيهية في ديالى حاتم التميمي، الثلاثاء، بان مسن وحفيده استشهدا بهجوم شرقي الناحية.

قال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” رجل مسن وحفيده استشهدا بنيران مجهولين قرب قرية الحساوية شرقي الوجيهية بعد اطلاق النار عليهما من بل مجهولين”.

واضاف، ان “الاجهزة الامنية فرضت طوق مشددة وفتح تحقيق في الاعتداء”.

وتشهد ديالى خروقات امنية بين فترة واهرى بعضها بدوافع ارهابية واخرى جنائي ناجم عن مشاكل عائلية او عشائرية”.انتهى 25 ف

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