وزير النقل يتحدث لـ”المركز الخبري” عن خور عبد الله: الكويت استخدمت هذا الخط!

2021/02/16 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني تحدث وزير النقل، ناصر الشبلي، اليوم الثلاثاء، عن مشروع وضع خط الأساس في خور عبد الله، فيما أشار إلى الكويت استخدمت جزيرة فيشت العيج كـ”خط اساس” لها.وقال الشبلي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الوزارة قدمت لمجلس الوزراء، مشروع وضع خط الاساس في خور عبد الله”، مبيناً أن […]

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