2021/02/16 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفجيرات أربيل.. دعوة لإدانة واسعة – حسن العلوي ادين بشدة واستنكر بشدة ضرب اجمل عاصمة عراقية، وهي اربيل بالصواريخ، هل صرنا في وقت نتحول فيه الى اعداء للجمال ؟ اعداء للنظافة هل تريدون ان تتخرب اركان اربيل كما خربت بغداد؟ بغداد التي هاجر اهلها، اين شارع الرشيد ؟ اعظم واجمل شارع في الشرق الاوسط؟ […]

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