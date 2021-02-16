2021/02/16 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترميم 582 منزلاً للأسر العائدة في نينوى بغداد – الزمان ..اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عن اعادة اعمار وترميم 582 منزلا للاسر العائدة لمناطقها الاصلية في محافظة نينوى.وقالت الوزير في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تمت اعادة اعمار وترميم 582 منزلا للاسر العائدة لمناطقها الاصلية في اقضية ونواحي البعاج […]

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