2021/02/16 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط منظومة إتصالات غير مصرّح بدخولها في أم قصر الشمالي حكمان قضائيان بحق محافظ نينوى الأسبق عن جريمة مشاريع وهمية بغداد – ياسين ياس اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية ،حكمين بحق محافظ نينوى الاسبق (ن.ح.س) عن جريمة ادخاله مشاريع وهمية في المحافظة.وقال مجلس […]

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