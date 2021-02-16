الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى منذ 3 اسابيع

2021/02/16 | 21:42 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تراجع الدولار اليوم الثلاثاء، في السوق العالمي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، حيث جرى تداول الدولار قرب مستويات منخفضة مهمة مقابل عملات أخرى.

وبلغ الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة أعلى مستوى في شهر عند 0.7802 دولار أمريكي وبلغ الدولار النيوزيلندي ذروة خمسة أسابيع عند 0.7257 دولار أمريكي.

وواصل الإسترليني، الذي قاد النشاط، مكاسبه ليبلغ 1.3946 دولار وهو أعلى مستوياته منذ نيسان 2018 إذ تتصدر بريطانيا العالم في وتيرة التطعيم للفرد.



وربحت العملة قرابة ثلاثة بالمئة من مستويات متدنية سجلتها أوائل شباط الحالي.

وارتفع اليورو 0.2 % إلى 1.2150 دولارا ليعيد اختبار مستوى المقاومة الذي بلغه في الآونة الأخيرة عند ذلك المستوى.



ودفع ارتفاع أسعار النفط الدولار الكندي والكرونة النرويجية لأعلى مستوى في عدة أسابيع.

ونزل اليوان الصيني 0.1 % إلى 6.4132 للدولار بعد أن ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن بكين تدرس فرض قيود على صادرات معادن الأرض النادرة بهدف إلحاق الضرر بالشركات الأمريكية التي تستخدمها.

وبلغ الين أيضا أدنى مستوياته منذ أواخر 2018 مقابل اليورو والدولار الأسترالي وبلغ أدنى مستوى في خمس سنوات مقابل الفرنك السويسري عند 118.80 ين للفرنك.

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