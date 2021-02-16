2021/02/16 | 21:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | واشنطن تحتفظ بحقها في الرد على هجوم أربيل في الوقت والمكان المناسبين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | واشنطن تحتفظ بحقها في الرد على هجوم أربيل في الوقت والمكان المناسبين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | واشنطن تحتفظ بحقها في الرد على هجوم أربيل في الوقت والمكان المناسبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).